شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ترافق طلاب مصريين بالخارج فى زيارة لمنطقة سقارة الأثرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى رحلة إلى منطقة سقارة برفقة مجموعة من الطلاب المصريين الذين يدرسون فى الخارج، حيث شاهدوا الاكتشافات الأثرية الجديدة فى المنطقة للتعرف على عظمة تاريخ وطنهم.

ونشرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور التقطت لها وللطلاب أثناء الزيارة، وكتبت فى تعليقها عليها: "بالتعاون مع زميلى وزير السياحة والآثار نظمنا زيارة لولادنا اللى بيدرسوا فى الخارج علشان يشوفوا الاكتشافات الأثرية الجديدة فى منطقة سقارة.. شافوا عظمة تاريخنا واتصوروا مع الرجالة اللى شغالة تطلع من الآبار آثار أكتر وأكتر.. بيشدوا بعزيمة قوية الحبال وفى كل شدة قوية بيقولوا كلمة أقوى: "صلى.. صلى وادعى.. وسيب الباقى عليه".

ويشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، كانت قد كشفت، قبل أسبوع، عن جهود الدولة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا فى إعادة المصريين المتواجدين خارج مصر، موضحة أنه أثناء تفشى فيروس كورونا بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل إعادة المصريين المتواجدين فى الخارج، وتضافرت جهود الدولة المصرية فى ملحمة إعادة العالقين المصريين فى الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، فى تصريحات إعلامية – آنذاك - أن مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التى تكمن فى الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية، موضحة أن مبادرة اتكلم مصرى تستهدف تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التى نشأنا عليها.

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ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن صفحة مبادرة اتكلم مصرى ستشهد نشر العديد من الأعمال الدرامية المصرية البسيطة لتصل إلى الشباب المصرى بالخارج، بجانب العديد من الأنشطة التى تقوم بها وزارة الثقافة، مؤكدة أن المبادرة بدأت بالفعل فى العديد من الأنشطة، حيث تم عقد العديد من اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع أبنائنا المصريين بالخارج، وتم الحديث عن حرب أكتوبر فى ذكراها الـ47.