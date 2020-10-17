رئيس جامعة عين شمس يلتقى كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بقصر الزعفران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بمقر قصر الزعفران. شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
والدكتورة هبة شاهين أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي للجامعة، ضم اللقاء جولة داخل قصر الزعفران واستعراضا لتاريخ القصر الذي تعود نشأته لعهد الخديوي إسماعيل ، وتم تشيده على غرار قصر فرساي بفرنسا.
وكان تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، انتظام سير العملية التعليمية، وقام بزيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة السادة رؤساء الجامعات.
واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.
وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة) وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.
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