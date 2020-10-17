شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يلتقى كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بقصر الزعفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بمقر قصر الزعفران. شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

والدكتورة هبة شاهين أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي للجامعة، ضم اللقاء جولة داخل قصر الزعفران واستعراضا لتاريخ القصر الذي تعود نشأته لعهد الخديوي إسماعيل ، وتم تشيده على غرار قصر فرساي بفرنسا.