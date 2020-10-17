بدءًا من 30 أكتوبر.. المستشفى الجوي العام يستضيف خبير جراحة الغدد الدرقية واللعابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال المستشفى الجوي العام، بيان رسمي اليوم السبت، إن المستشفى سيستضيف الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحة الغدد الدرقية والغدد اللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال- لندن- المملكة المتحدة، في الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل.
وأضاف البيان أن اللجان التحضيرية تستقبل حاليًّا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام (الأحد، الثلاثاء، الخميس) من كل أسبوع ابتداء من 19 أكتوبر الجاري.
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