منها مدينة نصر.. 6 أدوار حدا أقصى لارتفاعات المباني في 9 أحياء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.

وتضمنت المسودة مجموعة من الاشتراطات العامة المحدثة لمنظومة البناء الجديدة في العاصمة أبرزها أن متوسط الحد الأقصى لارتفاعات المباني يكون 13 مترا، إلى جانب عدم زيادة نسبة البناء من مساحة الأرض عن متوسط 60%.

المنطقة الشرقية

1- حي السلام 1

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص للأراضي المطلة على شوارع عرض أقل من 12 مترا، أو 16.5 متر أو 5 أدوار فقط للعقارات المطلة على شوارع بعرض أكبر من 12 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.

2- حي السلام 2

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.

3- حي عين شمس

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.

4- حي المرج

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 12 مترا، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 12 مترا.

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5- حي النزهة

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.

6- حي المطرية

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 12 مترا، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 12 مترا.

7- حي مصر الجديدة

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.

8- حي شرق مدينة نصر

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 12 مترا، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 12 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.

9- حي غرب مدينة نصر

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 12 مترا، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 12 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.