عدد المقاعد محدود.. أول تعليق من محمد شردي على اعتذاره عن تعيينات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي على ما تردد بشأن اعتذاره عن تعيينه بمجلس الشيوخ.

وقال شردي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : شرفت بأنني كنت أحد المرشحين للتعيين من قبل سيادة الرئيس في مجلس الشيوخ.. وأتفهم تماما أن عدد المقاعد محدود ويجب أن يمثل قطاعات مختلفة ويكفيني فخرا أنني كنت من بين المرشحين بقوة لتاريخي وخبرتي البرلمانية والإعلامية.

وأضاف شردي: "أؤكد أنني والكثير غيري على استعداد دائم لخدمة مصر في أي وقت ومن أي موقع، كل التمنيات القلبية الطيبة لأعضاء المجلس المحترمين.. مصر تحتاج اليوم للعمل الجاد والمشاركة الفعالة لدعم التطور ومواجهة التحديات العديدة.. وفقنا الله جميعا".

وتنطلق أولى جلسات مجلس الشيوخ غدًا، الأحد، بعد غياب استمر ما يقرب من 10 سنوات؛ حيث كان آخر جلساته عام 2010 بمسماه القديم مجلس الشورى.