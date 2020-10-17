في أسبوع.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من تحصيل 49 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.9 مليار قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات، في ضبط 70960 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 49476282 جنيها.

كما تم ضبط 1743 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، منها 141 قضية ضرائب عامة، وكشف 136 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و249 قضية في مجال الجمارك، و11 قضية في مجال حماية أموال، وممتلكات الدولة المستردة، و380 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 567 حكمًا قضائيا، و234 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

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كما تم ضبط 14 قضية في مجالات مكافحة جرائم اتجار في النقد الأجنبي، وتحويلات مالية غير مشروعة، وتوظيف أموال، وتهريب جمركي، و11 قضية في مجالات اختلاس المال العام والاستيلاء عليه، احتيال مصرفي، غسل أموال، كسب غير مشروع، بقيمة إجمالية بلغت 1980158281 جنيها مصريا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

كما ضبطت شرطة النقل والمواصلات، 1598 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض-أموال عامة – حيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابي ضم 2 متهمين ارتكبا واقعة "نشل".

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات مباحث الكهرباء والتهرب الضريبي والأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.