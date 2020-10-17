الداخلية: ضبط 11 ألف قرص مخدر داخل صيدلية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة، ومؤثرة على الصحة النفسية والعصبية محظور تداولها ومهربة جمركياً، بداخل إحدى الصيدليات بمحافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بقيام أحد المسئولين عن إدارة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه، وأسفر التفتيش عن ضبط (11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها ومهربة جمركياً).

وبمواجهة المذكور اعترف بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مواجهة جرائم ترويج العقاقير المخدرة خاصة على النشء صغير السن.