محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة بقصد الاتجار.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، والأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول)، بحوزة (عاطل- مقيم بمحافظة الشرقية)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 100 طربة حشيش.. سقوط أحد العناصر الإجرامية في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.