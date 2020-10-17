بـ 100 طربة حشيش.. سقوط أحد العناصر الإجرامية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة بقصد الاتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، والأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول)، بحوزة (عاطل- مقيم بمحافظة الشرقية)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.