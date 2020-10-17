"حشيش وأفيون".. الداخلية تضبط مخدرات بالإسكندرية والسويس بقيمة 720 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتي (الإسكندرية، السويس)، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن الإسكندرية، والسويس، تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي: ضبط 40 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة 3 عاطلين، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

كما تم ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام، بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

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بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج،

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 720 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.