ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن صيدلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من الأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن ملحق بإحدى الصيدليات بالقاهرة.

تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس قسم التحريات بمباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلاً عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عثر بداخل مخزن مُلحق بالصيدلية على و3596 قرص دوائي لعقاقير مختلفة، و260 قرص مخدر، و150 أمبول حقن، و63 عبوة مرهم، و 175 عبوة كحول طبى جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.