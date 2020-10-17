أمن القاهرة: ضبط شخصين لسرقتهما غرفة كهرباء بمنطقة الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين، اثناء قيامهما بسرقة كمية من الأسلاك النحاسية من إحدى غرف الكهرباء بالشرابية.

تمكن المقدم شريف الوكيل، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والرائد علي سلطان، معاون المباحث، من ضبط عاطليّن لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزتهما جوال بداخله عدد 2 قطعة نحاسية مجهولة المصدر، 4 مفتاح معدني وذلك حال شروعهما في سرقة أجزاء نحاسية من داخل إحدى غرف الكهرباء الكائنة بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، والعقيد خالد سيف، مفتش مباحث، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، أقرا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء الكائنة بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بذات الأسلوب باستدعاء أحد الفنيين بشركة كهرباء شمال القاهرة تعرف على المضبوطات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد الرفاعي، مدير قطاع الشمال، إلى النيابة العامة.