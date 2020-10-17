شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يؤكد انتظام العملية التعليمية بأول أيام العام الدراسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، والذي انطلق «اليوم السبت» في 642 مدرسة من إجمالي 2300 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية،فيما تنتظم الدراسة«غدا» في جميع مدارس المحافظة ،وذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية وفي إطار الخطة التي تم إعدادها بالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والصحة،بهدف توفير أجواء صحية وآمنة في ظل التعامل مع جائحة كورونا، وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، والتي تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا ومناسبة

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ خطة للمتابعة الميدانية لكافة المدارس،وذلك من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها،بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية والتي تتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجًهي المواد وأعضاء التوجيه المالي والإداري،لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة،مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب

جاء ذلك خلال تواصله مع وكيل وزارة التربية والتعليم«سهام يوسف»للاطمئنان على تنفيذ خطة المديرية لبدء العام الدراسي الجديد وسط ظروف استثنائية نظرا لتداعيات فيروس كورونا، استلزمت تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية، وذلك وفق خطة الوزارة والتي تضمنت إدخال تعديلات جديدة بتحديد أيام الحضور للطلاب ومواعيدها وغيرها من التعديلات اللازمة للتعامل والتعايش مع أزمة كورونا بما بضمن انتظام الدراسة والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة أطراف المنظومة التعليمية

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه وتنفيذاً لتوجيهات محافظ بني سويف، حيث تفقدت«صباح اليوم» عددا من المدارس التي انتظمت بها الدراسة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المدارس، خاصة فيما يتعلق بتوفير كواشف طبية لقياس حرارة الطلاب قبل الدخول والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات وأدوات النظافة، والتأكيد على التلاميذ باحضار كافة متعلقاتهم الشخصية ،فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة قد انتظمت اليوم في أكثر من 640 مدرسة من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين والمدارس التجريبية والخاصة، بواقع 99 مدرسة بالواسطى، و59 بناصر، و32 مدرسة ببني سويف، و152 باهناسيا و169 مدرسة في ببا و89 بالفشن و42 بسمسطا،على أن تنتظم الدراسة «غد الأحد»في جميع مدراس المحافظة في مختلف مراحل التعليم.