شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشارك في ندوة علمية بجامعة النهضة.. ويوجه رسالة للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثً الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، الشباب بمختلف أعمارهم، خاصة طلاب العلم في كل التخصصات، على أهمية التواصل والتواجد بالقرب من الخبرات والقامات العلمية، والحرص على الاستفادة منهم، قائلا: «لدينا أجيال مميزة في كافة التخصصات من أبناء مصرنا الغالية، الذين يمثلون عنصرا مهما وميزة نسبية يستفيد منها طلابنا في كافة التخصصات والعلوم الذين يجب عليهم أن ينهلوا من علم وخبرات وأخلاق هؤلاء العلماء باعتبارهم القدوة والنبراس في حياة الأجيال الحالية والقادمة سواء على الصعيد العلمي أو العملي،حيث ذلك يعد من سمات الأمم المتحضرة والتي تصنع المجد والمستقبل المشرق».

جاء ذلك خلال حضوره جانبا من فعاليات ندوة علمية نظمتها جامعة النهضة، في حضور الدكتور حسام موافي عضو اللجنة الطبية بالقطاع الطبي بوزارة التعليم العالي ورائد طب الباطنة في الوطن العربي، والأستاذ الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من الأساتذة والطلاب بالجامعة.

وفي كلمته، أعرب رئيس جامعة النهضة عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لتلبية دعوة الجامعة له بالحضور لهذه الندوة العلمية التي يحضرها قامات علمية لها مكانتها المحلية والدولية، مشيرا إلى حرص محافظ الإقليم الشاب على الحضور أعطى النموذج والقدوة للطلاب، حيث يوجد بالندوة الشاب الذي وصل لمنصب محافظ وتحمل المسؤولية ونجح فيها، وأيضا في حضور واحد من أبرز الأطباء العرب الدكتور حسام موافي، ومحافظ ورئيس جامعة أسبق وغيرهم، فذلك يجسد فلسلفة تواصل الأجيال.

كما تضمنت الندوة محاضرة علمية للأستاذ الدكتور حسام موافي، وعدد من الفعاليات أبرزها تكريم الطلاب المتفوقين، وأهدت الجامعة درعها للمحافظ تقديرا لجهوده البارزة في التنمية المستدامة والدفع بخطة الدولة في هذا المجال، فيما تواصلت باقي فعاليات الندوة عبر فقرات متنوعة.