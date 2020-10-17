شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تنظم دورة تدريبية on line بعنوان «معايير الجودة في العملية التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، دورة تدريبية on line عنوانها (معايير الجودة في العملية التعليمية)، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، ومدة الدورة يومان (السبت والأحد 17- 18 /10/2020م.

وأوصى رئيس الجامعة، فريق الإدارة بالعمل على تطبيق سياسة الدولة ووزارة التعليم العالي بالعمل على السعي نحو التحول الرقمي بصورة تدريجية، لتكون الدورات التدريبية التي يعقدها المركز بين التدريب المباشر والتدريب عبر شبكة الإنترنت/ on lineوذلك حسب حاجة العملية التدريبية ومتطلباتها.

وفي السياق نفسه، أوصى «محجوب» باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في حال انعقاد أي دورة تدريبية من دورات المركز بصورة مباشرة.

وفي ذات السياق، تقدم الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز، نيابة عن فريق الإدارة بعظيم الشكر والامتنان للدكتور محجوب رئيس الجامعة لما أبداه من اهتمام ورعاية وحسن توجيه للمركز.