شكرا لقرائتكم خبر عن الفولي للقيادات التعليمية: العام الدراسي الجديد عاماً مختلفاً ولن أسمح بالتقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس في اجتماعه الطارئ اليوم السبت بأن العام الدراسي الجديد سوف يشهد باذن الله الكثير من المفاجآت التي تصب في مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحديداً بعد نجاح خطة الاستعدادات التي وضع ملامحها اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس في وتوجيهاته لتلافي مواطن الضعف والتأكيد على تدعيم مواطن القوة.

وأضاف الفولي أن مدارس السويس لا تزال بحاجه اللي تكثيف المتابعات الميدانية بصورة يومية وأن تكون المتابعة بمفهومها الحقيقي ليس تقليدي وأن يمارس المتابع مهامه بنفسه محققاً في مخالفاتها وأن يتابع بعد ذلك إزالة ما رصده من مخالفات .

كما فتح الفولي المناقشة المفتوحة لعدد من الموضوعات الهامة على الساحة ومنها مسألة تقسيمات الفصول في المدارس ذات الكثافات المرتفعة، كذلك مناقشة بعض الملاحظات التي أظهرتها المتابعات والجولات الميدانية سواء لمدارس التعليم العام أو مدارس التعليم الفني .