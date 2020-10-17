شكرا لقرائتكم خبر عن تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الكبير الخميس.. روايتان توضحان السبب (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن معبدأبوسمبل هو أكبر معبدمنحوت في الصخر في العالم، ويعتبر آية في العمارة والهندسة القديمة. فقد تم نحته في قطعة صخرية على الضفة الغربية للنيل في موضع غاية في الجمال. والغرض من المعبدومكانه هو عبادة الشمس .

وأضاف: تحتفل مصر ومحافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل، يوم ٢٢ اكتوبر 2020 م وهناك عدد من المعلومات عن تلك الظاهرة الفرعونية الفريدة التي جسدها القدماء المصريون منذ آلاف السنين نسرد أهمها:

1- تتعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعابد أبوسمبل مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.

2- تخترق أشعة الشمس الممر الأمامى لمدخل معبدرمسيس الثانى بطول 200 متراً حتى تصل إلى قدس الأقداس.

3- يتكون قدس الأقداس من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح.

4- الطريف أن الشمس لا تتعامد على وجه تمثال «بتاح» الذي كان يعتبره القدماء إله الظلام

5- تستغرق ظاهرة تعامد الشمس 20 دقيقة فقط في ذلك اليوم.

6- هناك روايتان لسبب تعامد الشمس، الأولى: هي أن المصريين القدماء صمموا المعبدبناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعى وتخصيبه، والرواية الثانية: هي أن هذين اليومين يتزامنان مع يوم مولد الملك رمسيس الثانى ويوم جلوسه على العرش.

7- تعرض معبدأبوسمبل عقب بناء السد العالى للغرق نتيجة تراكم المياه خلف السد العالى وتكون بحيرة ناصر، وبدأت الحملة الدولية لإنقاذ آثار أبوسمبل والنوبة ما بين أعوام 1964 و1968، عن طريق منظمة اليونسكو الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بتكلفة 40 مليون دولار

8- نقل المعبدعن طريق تفكيك أجزاء وتماثيل المعبدمع إعادة تركيبها في موقعها الجديد على ارتفاع 65 متراً أعلى من مستوى النهر، وتعتبر واحدة من أعظم الأعمال في الهندسة الأثرية.

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9- معابد أبوسمبل تم اكتشافها في الأول من أغسطس عام 1817، عندما نجح المستكشف الإيطالى جيوفانى بيلونزى، في العثور عليها ما بين رمال الجنوب.

10- ظاهرة تعامد الشمس تم اكتشافها في عام 1874، عندما رصدت المستكشفة «إميليا إدوارذ» والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وتسجيلها في كتابها المنشور عام 1899 بعنوان «ألف ميل فوق النيل

11- شيد الملك رمسيس الثانى معبده الكبير في أبوسمبل، وشيد بجواره معبداً لمحبوبته زوجته الملكة نفارتارى.

12- لكن تبقى المعجزة.إذا كان يومي تعامد الشمس مختاراً ومحددين عمداً قبل عملية النحت .لأن ذلك يستلزم معرفة تامة بأصول علم الفلك .وحسابات كثيرة لتحديد زاوية الانحراف لمحور المعبدعن الشرق .بجانب المعجزة في المعمار بأن يكون المحور مستقيم لمسافة أكثر من ستين متراً ولا سيما أن المعبدمنحوت في الصخر ؟!! .

واشار م القاضي إلى أنه من منطلق الدور القومى للمعهد الذي يلعبة في اثراء الثقافة العلمية لدى المجتمع وتشجيعا للسياحة فانه يتم الاعداد لاحتفالية علمية لهذا الحدث بالتعاون مع الجهات المعنية في منطقة اسوان وابوسمبل ممثلة في متحف النيل ومنطقة اثار اسوان وابوسمبل.