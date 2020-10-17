شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أول زيارة رسمية لها.. وزيرة خارجية إسبانيا: «مصر بالنسبة لي هي الفردوس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، إن زيارتها لمصر تعد أول زيارة رسمية لها، وأضافت: «مصر بالنسبة لي هي الفردوس».
وتابعت «أرانشا»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية جدًا، ونعزّزها من خلال التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجارة، وذلك من خلال الحوار المشترك.
وأضافت أن كلا البلدين اتفاقا على التصدي لتجارة البشر والإرهاب، ومنع الشبكات التي تهدد البلدين لإثارة النشاط الإجرامي بها وزعزعة استقرارهم، منوهة عن أن أهداف كل من مصر وإسبانيا مشتركة، وأن تلك الموضوعات تشغلهم بقوة.
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