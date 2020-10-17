شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق «قرية السرو» بأبوقرقاص بسبب انفجار ماسورة مياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مديرية الطرق بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، طريق قرية السرو الذي يربط بين القرية، وقرية مكين المجاورة، في أعقاب تعرض الطريق للانهيار الجزئي، بطول 5 أمتار، وبعرض 2 متر، بسبب انفجار ماسورة مياه.

تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من رئيس مركز أبوقرقاص، بتعرض جزء من الطريق للانهيار بطول 5 أمتار وبعرض 2 متر، نتيجة انفجار ماسورة مياه، وقد تم غلق خط المياه، وفرض كردون من الوحدة المحلية على موقع الانفجار، حفاظا على حياة المواطنين، وغلق الطريق وتوفير طريق بديل، طريق قرية سفاي ومنشية عيسي.

وكشف التقرير القيام بتوفير مياه للمناطق المتضررة بخد بديل بمعرفة شركة المياه، وجار إصلاح الخط بمعرفة شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع ورد الشىء لأصلة.