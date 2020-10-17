شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنعي رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ببالغ الحزن والأسى، تنعي السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شباب السيد «إدموند نيكولا كاسيماتس»، رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية ورئيس النادي البحري اليوناني، عن عمر يناهز 83 عامًا حافلة بخدمة أبناء الجالية، وتعميق العلاقات بين شعبي مصر واليونان.

وإذ تقدم وزيرة الهجرة خالص العزاء لأبناء الجالية اليونانية، أعربت عن حزنها العميق لفقد أحد الرموز العظيمة صاحب المواقف الوطنية، وآخرها دعمه بمشاركة أبناء الجالية لصندوق «تحيا مصر» وسط تداعيات أزمة كورونا المستجد، وكذلك دوره في فعاليات «إحياء الجذور» لتعميق العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني.

يعد «نيكولا» الرئيس رقم ٢٢ للجالية اليونانية في الإسكندرية، منذ شهر أبريل من العام 2017. تعد الجمعية اليونانية بالإسكندرية، أقدم جمعية خيرية في مصر التي أنشأت عام 1843، كما ترأس النادى البحرى اليونانى والذى أنشيء عام 1909، وهو صاحب أحد المحلات الشهيرة في وسط البلد، والتى أسسها والده 1908.