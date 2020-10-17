شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مدرستي مصطفى كامل وعاطف السادات في أول يوم دراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم مدرستى مصطفى كامل الابتدائية وعاطف السادات الثانوية بنات بإدرة البساتين التعليمية في زيارة حرص أن تكون بعد بدء اليوم الدراسى بفترة للوقوف على استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية بمدارس العاصمة طوال اليوم الدراسى .

ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته كما قام بإهداء الطلاب شنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء الدراسة .

وأطمأن محافظ القاهرة على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب في أول أيام العام الدراسى 2020 / 2021 مؤكدًا انتظام الدراسة في المدارس التي تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة .

وأكد المحافظ على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولاً بأول .

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الإحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب مشيراً إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع .

وتفقد محافظ القاهرة غرفة الزائرة الصحية وغرفة العزل التي خصصتها المدرسة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها إن وجدت وتأكد من وجود كافة المستلزمات بها مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق في كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

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وأثنى محافظ القاهرة خلال جولته بمدرسة عاطف السادات الثانوية بنات على الاجراءات التي اتخذتها إدارة المدرسة والخاصة بالتباعد وتوافر الأنشطة الطلابية والعلمية ونظافة المعامل ومحيط المدرسة وقرر صرف مكافأة للعاملين بالمدرسة[page-break][page-break] .