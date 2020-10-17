شكرا لقرائتكم خبر عن المحرصاوي يطالب منسوبي جامعة الأزهر بمراعاة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للحفاظ على سلامة الجميع في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة خلال جولته اليوم، السبت، مع بدء العام الدراسي لتفقد انتظام العمل بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتوزيعه بعض الهدايا على طلاب الجامعة أنه تم اعتماد نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الأسبوع الماضي قبيل بدء الدراسة، إضافة إلى ذلك فُتح باب تعديل الترشيح، وتم إعلان نتيجته اليوم؛ حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات.

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وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة اتخذت الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية كافة داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم والمدن الجامعية، وتسخر كافة إمكاناتها؛ من أجل توفير بيئة صحية وجيدة للطلاب قبيل العام الدراسي الجامعي (2020-2021).

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمتضمنة: رش المباني وتطهيرها وتعقيمها، وتنظيم حضور الطلاب والطالبات بالكليات، وتقليص عدد الطلاب في كل غرفة بقطاع المدن الجامعية بما يحافظ على سلامة كافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وجميع العاملين في مختلف الكليات.

جدير بالذكر أن جولة رئيس الجامعة شملت قطاعي: الدَّراسة، ومدينة نصر بنين وبنات.