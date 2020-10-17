شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل لترويجه أدوية مهربة عبر «فيس بوك» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الرمل اول بالاسكندرية، بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بحيازة كميات كبيرة من العقاقير والأدوية غير خالصة الرسوم الجمركية «مهربة» بقصد ترويجها وبيعها عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» .

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل اول، ببيع أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية من خلال مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون.

فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في بيع الأدوية الأجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون، وقيامه بتأسيس شركة وهمية بدون ترخيص والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى بتوافر العديد من العقاقير والأدوية المستوردة بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق، متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه المؤثم وتخزين الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

بالإستعلام من نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أفادت بأن المتهم المذكور غير مسجل بالنقابة وغير مصرح له بالإتجار في العقاقير والمستلزمات الطبية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على 91 عبوة عقاقير وأدوية لعلاج «أمراض القلب- أمراض الكلى- الأمراض النفسية»- مجموعة كبيرة من دفاتر وفواتير مدون عليها إسم الشركة- مجموعة كبيرة من كشوف العملاء- كمية كبيرة من أوراق الدعاية المدون عليها إسم الشركة ورقم الهاتف الخاص بها، وكذا ضبط هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والرسائل بين المذكور وعملائه الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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