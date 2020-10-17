شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع حلوى على التلاميذ في أول أيام الدراسة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع ضباط مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف الحلوى على طلاب عدد من المدارس الابتدائية وذلك لإدخال السرور والبهجة عليهم في أول ايام الدراسة

وفى سياق متصل تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بدء الدراسة في مدارس المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية ومدى التزام المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الطلاب للكمامة

ومن جانبها رفعت إدارة المرور بقنا من جهودها ونشر سياراتها بمختلف الشوارع والميادين للعمل على تسيير حركة المرور والقضاء على التكدس المرورى بالشوارع بهدف وصول الطلاب لمدارسهم في الوقت المخصص لهم.