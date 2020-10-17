شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يتفقد الكليات مع بدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم، السبت، الموافق السابع عشر من أكتوبر 2020، بجولة تفقدية مع بداية العام الدراسي الجديد بكليات الزراعة الصحراوية والبيئية، التمريض، السياحة والفنادق، لمتابعة سير العملية التعليمية، وللتأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من قياس درجة حرارة للطلاب عند دخولهم من البوابات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد بين الطلاب في المدرجات، ومنع التجمعات.

وتابع الدكتور مصطفى النجار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتطهير القاعات والمعامل وتعقيمها، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد العمداء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة منذ اليوم الأول للدراسة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات والقائمين على العملية التعليمية على الجهد المبذول للإعداد للعام الجامعي الجديد، ودعاهم لتيسير كافة السبل وتذليل كافة المعوقات أمام أبنائنا الطلاب بما يساهم في النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالجامعة ككل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق في دراستهم الجامعية.