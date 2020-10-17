شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري بنها تستقبل الطلاب الجدد بالشيكولاتة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبلت كلية الطب البيطري بجامعة بنها الطلاب الجدد بالشيكولاته وتشغيل الاغاني الوطنية وسط تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من حيث وجود بوابات للتعقيم بمدخل الكلية والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات . وكان في استقبال الطلاب الدكتور محمد محمدي غانم عميد الكلية والدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب ووليد الوكيل رئيس جهاز رعاية الشباب وعددا من الاساتذة ورؤساء الاقسام بالكلية وقدم عميد الكلية الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية بالكلية والتى تستهدف الإهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار واكد غانم على ضرورة الجدية من أول يوم دراسة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي وتنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم من الطلاب القدامى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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