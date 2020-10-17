شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى لتنظيم الإعلام» يزور جامعة عين شمس في أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر قصر الزعفران في اول يوم دراسي. ضم اللقاء جولة داخل قصر الزعفران واستعراض لتاريخ القصر الذي تعود نشأته لعهد الخديوي إسماعيل، وتم تشيده على غرار قصر فرساي بفرنسا. شهد اللقاء الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووالدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبه شاهين أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي للجامعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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