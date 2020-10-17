شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: غدا انطلاق فعاليات معسكر الطلاب الجدد وبانوراما الأنشطة الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه ستنطلق غداً بالجامعة فعاليات معسكر استقبال الطلاب الجدد والقدامي وبانوراما الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2021 /2020، والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد الطلاب بمقري الجامعة القديم والجديد في الفترة من 18 وحتي 22 أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعسكر يقام سنوياً لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بمختلف الكليات، وذلك بهدف تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، وتقديم كافة أوجه المساعدة من خلال عقد لقاءات تعريفية عن تاريخ الجامعة وطبيعة الحياة الجامعية، وكذلك أماكن الكليات وأقسامها ونظام الدراسة بها، إضافة إلى التعرف على أهم المباني والإدارات داخل مقري الجامعة القديم والجديد، لافتا إلى أن المعسكر يتضمن أفكار ورؤى جديدة تم تنفيذها طبقاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي، مشيداً بدور فريق طلاب الجوالة والخدمة العامة البالغ عددهم 160 طالب وطالبة في الإعداد والتنظيم لفعاليات المعسكر، وخاصة في إعداد لوحات توعوية عن فيروس كورونا، وتصميم لافتات إرشادية عن الكليات والأقسام، إضافة إلى رسم أسهم ملونة بلون خاص بكل كلية على الأسفلت، يتبعها الطالب لتسهيل وصوله إلى مقر كليته، إلى جانب إعداد محتوى تنظيمي لكل كلية يوضح اختصاصات كل إدارة وموقعها وأماكن قاعات الدراسة.

وأضاف الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الاستعداد بشكل مكثف لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي هذا العام، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العملية التعليمية، وخاصة مع تطبيق نظام التعليم الهجين ومنظومة التعليم عن بعد، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة شاملة ومستحدثة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بشكل يتناسب مع الوضع الحالي، موضحاً مدى أهمية مشاركة الطلاب في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية والتي تبرز مواهب وإمكانيات الشباب، وتساهم في تنمية قدراتهم وزيادة خبراتهم الحياتية.

ومن جانبه ذكر صبري محمود، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن سيتم غدا الأحد ١٨ أكتوبر إفتتاح بانوراما الأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الجامعة الجديد في تمام الساعة التاسعة صباحاً، يلي ذلك عرض مسرحي لفريق مسرح الجامعة بعنوان «حيطان الدم»، وذلك أمام مبنى المدرجات المركزي بالحرم الجديد، مضيفاً أن المعسكر يتخلله العديد من الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والإجتماعية، وأيضاً مجالات الأسر الطلابية والجوالة، بالإضافة إلى العرض الفني لفريق كورال الجامعة في اليومي الختامي للمعسكر وتوزيع الجوائز المالية والعينية للطلاب الفائزين في فعاليات المعسكر.