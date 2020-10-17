شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفار والخشت يشهدان أول تجربة للمنصة التعليمية الذكية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت جامعة القاهرة، صباح اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أول تجربة ناجحة بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى، للتعليم من خلال المنصة التعليمية الذكية التى أطلقها الدكتور الخشت مع بداية العام الدراسى الجديد 2020 / 2021، طبقا لخطة الجامعة المعلنة فى عام 2017 للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث فى ضوء نظرية الأمن القومى الشامل.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت قد أعلن منذ أيام إطلاق أكبر منصة تعليمية ذكية للجامعة Smart Cu، وأنظمتهما الذكية المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، وهو ما يتعبر تحديا للبرمجيات الدولية بهذا العدد الضخم من الطلاب والمقررات الدراسية.

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وتتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart Cu مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.

وتضم منصة جامعة القاهرة، نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكى فى العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدى LMS.