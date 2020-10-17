شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية تطلق سلسلة اجتماعات لبحث أزمة تراجع الاستثمار السياحى بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة السياحة العالمية، أنها بصدد إطلاق جولة جديدة من الندوات عبر الإنترنت لتعزيز الاستثمارات المستدامة في قطاع السياحة.

وأكدت المنظمة فى بيان، أن الندوات ستنطلق فى 22 أكتوبر حيث ستقدم العناصر الرئيسية لتقريرها الأخير حول الاستثمار السياحى والخسائر التى منى بها فى ظل أزمة كورونا، مما يوفر بيانات الاستثمار والسوق لتعزيز النمو في قطاع السياحة من أجل تعافي أفضل.

وأوضح تقرير منظمة السياحة العالمية، أن وباء COVID-19 أثر على الاستثمار السياحى حول العالم، وتشير البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في السياحة انخفض بنسبة 73.2٪ في النصف الأول من عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق، ووضع نهاية للسنوات المرتفعة التي شهدها القطاع.

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وهذه البيانات لها علاقة وثيقة مع سيناريوهات منظمة السياحة العالمية الخاصة بتراجع أعداد السياح الدوليين، والتي قد تنخفض بين 60 و 80٪ هذا العام اعتمادًا على السرعة التي يتم بها رفع قيود السفر، ويمكن أن يترجم هذا إلى خسارة تتراوح بين 850 مليونا و1.1 مليار سائح دولي وافد، وانخفاض 910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار في عائدات الصادرات.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن دورة الاستثمار ظلت قوية طوال عام 2019 ، حيث حشدت السياحة 61.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ، والذي أدى بدوره إلى خلق أكثر من 135 ألف فرصة عمل، وبدا الاتجاه متسقا بشكل خاص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، حيث وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية جديدة.

وعلى سبيل المثال ، خلقت أكثر من 56000 فرصة عمل في المكسيك من 2015 إلى 2019، كما كان الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة قوياً في الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى خلال عقد من الزمن. ومع ذلك ، فإن ما يقرب من نصف جميع الاستثمارات السياحية على مستوى العالم (46.51٪) تتم في أعلى 10 دول. يتركز منها حوالي 30٪ من المشاريع في خمسة بلدان: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والصين وإسبانيا.

ويعتبر البناء هو المحرك الرئيسي لحوالي 57٪ من إجمالي الاستثمارات الجديدة من 2015 إلى 2019. على هذا النحو، فإن الاتجاهات في الإقامة تدور حول الاستدامة حيث تستثمر الشركات متعددة الجنسيات فيها مصفوفة الطاقة الخضراء والنظيفة لعملياتها.