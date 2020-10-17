شكرا لقرائتكم خبر عن التوجيه المائى بالرى يشارك فى تدريب حول ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإدارة العامة للتوجية المائى لجنوب الوادى بإسنا فى حضور اليوم التدريبى لأعضاء رابطة ترعة أبنود 2 عن ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها، ضمن أنشطة مشروع تحسين كفاءة مساقى الرى الخاصة وترشيد المياه الممول من مرفق البيئة العالمى - برنامج المنح الصغيرة - برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وشارك مسئولو التوجيه المائى ومندوبو مديرية الزراعة بقنا وجمعية حقوق المرأة وجمعية تنمية المجتمع، حيث تم استعراض أنشطة الجمعية فى مجال التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الرى من الإهدار والتلوث، وكذلك عمل تبطين للمساقى الخاصة فى مناطق عديدة، وتم التعريف بجهود الوزارة فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية وأهمية الرى الحديث وضرورة الاهتمام به.

وتمت مناشدة المرأة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى نحو تفعيل دورها المهم فى الحفاظ على ثروتنا المائية وترشيد استخدامها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على المجارى المائية .

كما تم التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه الشأن المائى بالدولة فى ظل توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لقطرة الماء وتعظيم الاستفادة منها للوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية، كذلك تم التعريف بجهود الوزارة فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية.