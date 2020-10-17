شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنعى رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية:"فقدنا أحد الرموز الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج شباب "إدموند نيكولا كاسيماتس"، رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية ورئيس النادى البحرى اليوناني، عن عمر يناهز 83 عامًا حافلة بخدمة أبناء الجالية، وتعميق العلاقات بين شعبى مصر واليونان.

وقدمت وزيرة الهجرة خالص العزاء لأبناء الجالية اليونانية، معربه عن حزنها العميق لفقد أحد الرموز العظيمة صاحب المواقف الوطنية، وآخرها دعمه بمشاركة أبناء الجالية لصندوق "تحيا مصر" وسط تداعيات أزمة كورونا المستجد، وكذلك دوره فى فعاليات "إحياء الجذور" لتعميق العلاقات بين الشعبين المصرى واليوناني.

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ويعد "نيكولا" الرئيس رقم 22 للجالية اليونانية فى الإسكندرية، منذ شهر أبريل من العام 2017

تعد الجمعية اليونانية بالإسكندرية، أقدم جمعية خيرية فى مصر التى أنشأت عام 1843، كما ترأس النادى البحرى اليونانى والذى أنشيء عام 1909، وهو صاحب أحد المحلات الشهيرة فى وسط البلد، والتى أسسها والده 1908