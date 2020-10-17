أمن القاهرة: سقوط منتحل صفة طبيب بغرض سرقة المستشفيات في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على منتحل صفة طبيب بشري، بغرض سرقة المستشفيات بمصر الجديدة. تبلغ للعميد هاني الأعصر، مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، من إحدى المستشفيات بتواجد أحد الأشخاص منتحلاً صفة طبيب داخل المستشفى.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبالانتقال والفحص تبين تواجد أحد الأشخاص غير معلوم لدى المستشفى مرتدياً زي طبيب وتمكن الرواد محمد حجازي وعادل متولي وأحمد التونسي وشادي طارق ومحمد نصر، ضباط مباحث القسم، من ضبطه وتبين أنه حاصل على ليسانس آداب، ومقيم الجيزة وبحوزته كارنيه طبيب بشرى باسم أحد الأِشخاص "منتهى في 2017م"، سماعة طبية، جهاز قياس حرارة، 2 مفك.

وبمواجهته أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة انتحال صفة طبيب لتسهيل دخوله المستشفى محل الضبط بقصد الشروع فى سرقة أية متعلقات بداخل المستشفى باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وأضاف بعثوره على الكارنيه المضبوط بحوزته بالطريق العام.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مدير قطاع الشرق، إلى النيابة العامة.



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