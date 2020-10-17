"الأمن العام": مصادرة 50 قطعة سلاح ناري وضبط 120 تاجر مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 50 قطعة سلاح ناري، و120 قضية مخدرات، وتنفيذ 54331 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيلين عصابيين ضم 5 متهمين، ارتكبوا 12 حادث متنوع، و12 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و231 دراجة نارية مخالفة، و23723 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص (36) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .