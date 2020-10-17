الداخلية: مصادرة 300 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث التموين، مصنع غير مرخص بالإسكندرية، لتصنيع المستلزمات الطبية، وبداخله أكثر من 300 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام أحد الأشخاص (صاحب مصنع- مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الغش التجاري من خلال قيامه بتصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية في المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدوناً عليها أسماء وعلامات مسجلة دون ترخيص من الجهات المختصة، ووضع رقم تسجيل خاص بالجهات المعنية غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بالتنسيق مع الجهات المعنية وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع، وبالتفتيش عُثر بداخل المصنع على (210 ألف كمامة طبية منتج نهائي غير مطابق للمواصفات وبدون بيانات تجارية للبيع- 100 ألف كمامة طبية تحت التجهيز- 10 آلاف عبوة كمامات فارغة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر- 22170 عبوة مستحضرات طبية متنوعة غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر وبعضها مدون عليها رقم تسجيل وهمى خاص بالجهات المعنية- 3,245 طن مستلزمات إنتاج - 42 كيلو جرام مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.