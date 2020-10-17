بقيمة 11 مليون جنيه.. إحباط تهريب مستلزمات أحذية عبر ميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واقعة تهرب من الجمارك بأحد الموانئ المصرية، بإجمالي غرامات ورسوم مستحقة أكثر من 11 مليون جنيه.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام مالكة إحدى الشركات باستيراد عدد من الرسائل المجمركة عبر ميناء بورسعيد، مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية وشنط"، وأضافت المعلومات أن المصنع وهمي ولا يزاول النشاط الإنتاجي "السلعي" المرخص له من الجهات المعنية، وأن المستندات الخاصة بتسجيل المصنع المقدمة للجمارك ضمن مستندات البيانات الجمركية غير صحيحة ومخالفة للواقع .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات المصنع وإجراء المعاينة اللازمة له، أسفرت جهودها عن أن المصنع وهمى وليس له أساس ولا يزاول النشاط الإنتاجي السلعي المرخص له من الجهات المعنية، مخالفاً لما هو وارد بالمستندات بالبيان الجمركي، وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وقدرت إجمالي القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة على الرسالة بإجمالي مبلغ (11,568,697) إحدى عشر مليوناً وخمسمائة ثماني وستون ألفاً وستمائة سبعة وتسعون جنيهاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.