محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واقعة تهرب من الجمارك بأحد الموانئ المصرية، بإجمالي غرامات ورسوم مستحقة أكثر من 11 مليون جنيه.
كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام مالكة إحدى الشركات باستيراد عدد من الرسائل المجمركة عبر ميناء بورسعيد، مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية وشنط"، وأضافت المعلومات أن المصنع وهمي ولا يزاول النشاط الإنتاجي "السلعي" المرخص له من الجهات المعنية، وأن المستندات الخاصة بتسجيل المصنع المقدمة للجمارك ضمن مستندات البيانات الجمركية غير صحيحة ومخالفة للواقع .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات المصنع وإجراء المعاينة اللازمة له، أسفرت جهودها عن أن المصنع وهمى وليس له أساس ولا يزاول النشاط الإنتاجي السلعي المرخص له من الجهات المعنية، مخالفاً لما هو وارد بالمستندات بالبيان الجمركي، وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقدرت إجمالي القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة على الرسالة بإجمالي مبلغ (11,568,697) إحدى عشر مليوناً وخمسمائة ثماني وستون ألفاً وستمائة سبعة وتسعون جنيهاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة 11 مليون جنيه.. إحباط تهريب مستلزمات أحذية عبر ميناء بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.