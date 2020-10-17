فايق: جائحة كورونا حرمتنا من اللقاءات المباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جائحة كورونا حرمتهم من اللقاءات المباشرة فتم الاتجاه إلى التواصل الإلكتروني.

وأضاف فايق، خلال كلمته بالمائدة المستديرة لمناقشة السياسات الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر، اليوم السبت: رغم اللقاءات الإلكترونية لكن من الواضح أنه من غير الممكن الاستغناء تماماً عن هذه اللقاءات المباشرة (وجهاً لوجه) وإلا تحولنا بطول الزمن إلى مجرد أرقام تخاطب بعضها البعض بعيدة عن العلاقات الإنسانية التي تساعد على التفاهم والتفهم.

وأشار إلى بدء سلسلة من الاجتماعات المباشرة من خلال المائدة المستديرة "فلسفة الضريبة والعدالة الاجتماعية" وذلك بمناسبة التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات.

وتابع: يهتم المجلس بالسياسة الضريبية نظراً لتأثيراتها المجتمعية وتأثيرها في تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي هدف استراتيجي في سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية، وقد كانت العدالة الاجتماعية أحد أهداف ثورة 23 يوليو الثورة الأم، وثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وشدد فايق، على أن العدالة الاجتماعية لم تعد حكراً الآن على أي أيدلوجية معينة وإنما أصبحت فلسفة حكم وضرورة لتحقيق أهم أركان الحكم وهو العدل والمساواة، فمن خلال الضريبة يمكن أن تتدخل الدولة للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على توازن المجتمع، فقد ثبت أن آليات السوق غير قادرة وحدها على إيجاد التوازن المجتمعي المنشود.

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وقال إن الضريبة المثالية هي التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت تحقق تنمية اقتصادية وإيجاد التوازن المناسب بينهما مع توفير الاستدامة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامة التنمية، ولذلك يسعى المجلس ليتأكد من وجود هذه الأهداف الثلاثة واضحة في السياسة الضريبية من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع التوازن المجتمعي، لافتا إلى أن التنمية لم تعد مجرد نمواً اقتصادياً ولكنها تهتم بكل الحقوق الإنسانية سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف: المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقاً للدستور لابد أن تعرض عليه كل القوانين التي تؤثر في الحقوق والحريات، ونحن نشرك العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه القوانين حتى تضع في الحسبان دائماً رأي الجماهير، وإشراك المجتمع المدني في مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب يجعل الناس أكثر تفهماً لأهدافها وبالتالي يساعد في عملية التحصيل.

وأعلن عن مناقشة مجموعة من المحاور خلال المائدة المستديرة، منها:

- النظام الضريبي وأثره على التنمية المستدامة.

- تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية.

- تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية.