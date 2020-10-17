"باسم الله.. باسم الشعب" وبرقية للرئيس.. انطلاق أولى جلسات "الشيوخ" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق أولى جلسات مجلس الشيوخ غدًا، الأحد، بعد غياب استمر ما يقرب من 10 سنوات؛ حيث كان آخر جلساته عام 2010 بمسماه القديم مجلس الشورى.

ويرصد "الخليج 365"، من خلال التقرير التالي، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، والتي يتم خلالها اختيار رئيس المجلس والوكيلَين.

اختيار أكبر الأعضاء سنًّا رئيسًا

تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنًّا. ويفتتح رئيس الجلسة أعمال الجلسة، بقوله: "باسم الله، باسم الشعب، أفتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ 2020".

قرار "الوطنية للانتخابات"

تتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وتتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وقرارها بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن الجولة الأولى التي أُجريت على مدى يومَين بالخارج ويومين داخل مصر، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن جولة الإعادة التي أُجريت على مدى يومَين بالخارج ويومَين بالداخل.

قرار رئيس الجمهورية

كما تتم خلال الجلسة الإجرائية تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.

القسم الدستوري

يقوم نواب مجلس الشيوخ بأداء اليمين الدستورية؛ حيث يؤدي أعضاء المجلس وعددهم 300 عضو، اليمين الدستورية. وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس الشيوخ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

انتخابات رئيس المجلس

تبدأ إجراءات عملية الانتخاب بأن يتلو رئيس الجلسة نص المادة 117 التى تنص على أنه: "ينتخب مجلس الشيوخ رئيسًا ووكيلَين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس مَن يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء".

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وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلَين لأكثر من فصلَين تشريعيَّين متتاليَين.

قواعد الاقتراع

يعلن رئيس الجلسة القواعد الحاكمة لعملية الانتخاب؛ وهي أن عملية الانتخاب ستجرى بالاقتراع السري المباشر، ويفوز مَن يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تُعاد الانتخابات بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب المرشح الحاصل على أكبرعدد من الأصوات الصحيحة، وتجرى عملية الانتخاب، ولو لم يتقدم للترشح غير مرشح وحيد أو لم يتبقَّ سوى مرشح وحيد ويعلن انتخابه إذا حصل على 5% من عدد أصوات الناخبين.

أعمال الفرز

يُجرى الانتخاب والفرز بالقاعة تحقيقًا للشفافية، ويتم تشكيل لجنة خاصة تضم في تشكيلها ممثلين عن الأحزاب بالمجلس ومستقلين، ثم يعلن رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس، ويطلب من كل عضو لديه رغبة في الترشح للمنصب أن يعلن ذلك، ويبدأ المرشحون للمنصب فى الإعلان عن نيتهم للترشح، ثم يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين لمنصب رئيس المجلس.

عملية التصويت

تتم المناداة على كل عضو من أعضاء المجلس، ليستلم بطاقة التصويت، ويقوم بالإدلاء بصوته في الصناديق الموضوعة بالقاعة، وبعد الانتهاء من تصويت جميع أعضاء مجلس الشيوخ تبدأ عملية فرز الأصوات، ثم يتم إعلان نتيجة التصويت والفائز برئاسة مجلس الشيوخ، ويقدم رئيس الجلسة التهئنة باسمه واسم جميع أعضاء المجلس لرئيس المجلس المنتخب، ويدعوه لتولِّي رئاسة الجلسة، ويصعد رئيس المجلس إلى منصة الجلسة ويتولى رئاسة الجلسة.

كلمة رئيس المجلس المنتخب

ومن المتعارف عليه طبقًا للأعراف البرلمانية، أن يلقي رئيس المجلس كلمة بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، ليعلن بعدها بدء إجرءات انتخابات وكيلَي المجلس، وهي نفس الإجراءات التي تم اتباعها في انتخاب رئيس المجلس، بأن يعلن المرشحون على منصب الوكيل نيتهم للترشح، ثم تبدأ عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الفائزين بمقعدَي وكيلَي المجلس، ويعقب ذلك إلقاء كل وكيل كلمة له أمام الجلسة.

كلمة الحكومة وبرقية للرئيس

يلقي وزير شؤون المجالس النيابية كلمة له يهنئ بها المجلس، ويؤكد التعاون الدائم بين الحكومة والمجلس، وتنتهي الجلسة بإرسال برقية تهئنة إلى الرئيس، ويعلن رئيس المجلس بعد ذلك رفع الجلسة، ويحدد موعد الانعقاد القادم.