شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تنازل 23 مواطنا عن الجنسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 233، اليوم السبت، قرار وزارة الداخلية، رقم 1513 لسنة 2020، بشأن تجنس مواطنين بالجنسية الأجنبية.

وشملت القرارات، إعطاء الإذن لـ23 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.