رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يفتتح برنامج تدريب أمناء المعامل لتنمية مهاراتهم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، البرنامج التدريبي لأمناء المعامل بمعهد بنين الإسكندرية.

شارك في الافتتاح، أمين عزام مدير إدارة التدريب، والشيخ سعيد الصباغ مدير عام معهد بنين الإسكندرية، والشيخ عبدالحميد البنا شيخ المعهد، كما يحاضر في التدريب فاطمة محمد أمين موجه عام المعامل، وعلى عبدالهادي موجه المعامل، وصالح محمود حسين، ويقام التدريب تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب برئاسة على فرج، وإشراف إدارة التدريب بالإسكندرية.

وأكد «هاشم»، على أهمية دور أمناء المعامل في العملية التعليمية، وتطبيق العلم عمليًا، وتحضير المواد المعملية للحصص العملية، وأهمية العلم في بناء الأمم، وأنها تبنى بالعلم والمال، وأهمية التدريبات في تنمية المهارات وصقل الخبرات، واهتمام الأزهر الشريف بمد العاملين به بكل ما هو جديد في العملية التعليمية من خلال التدريبات، وضرورة نقل أثر التدريب وتطبيقه داخل المعاهد؛ حتى تعم الفائدة الجميع.

رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يفتتح برنامج تدريب أمناء المعامل لتنمية مهاراتهم (صور)

رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يفتتح برنامج تدريب أمناء المعامل لتنمية مهاراتهم (صور)

رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يفتتح برنامج تدريب أمناء المعامل لتنمية مهاراتهم (صور)

رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يفتتح برنامج تدريب أمناء المعامل لتنمية مهاراتهم (صور)