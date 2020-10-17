شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: نجاح العملية الانتخابية يحسب للمواطن أولًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تجربة مجلس الشيوخ ناجحة لاستكمال المشهد السياسي المصري، فهي ضمن مسيرة إصلاح الدولة، مؤكدًا أن نجاح العملية الانتخابية يُحسب أولًا للمواطن المصري ثم جاهزية الدولة لتنظيم الانتخابات.

وأضاف وهدان خلال حواره ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تشهد نظام جديد وهو القائمة والفردي، لافتًا إلى اندماج 12 حزب سياسي وجلوسهم على طاولة واحدة والتوافق هو بداية لإصلاح العمل الحزبي السياسي.

وأشار وكيل مجلس النواب في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، إلى التحديات التي تقابل المواطن المصري في انتخابات مجلس النواب، وعلى رأسها تغير الحملات الانتخابية بشكل كبير، فضلًا عن استخدام السوشيال ميديا في الحملات الانتخابية والتي أدت للتنافسية الشديد بين المرشحين.

وتابع: لا أُنكر وجود المال السياسي وهو ظاهرة عالمية ولكنه جديد علينا في مصر، ولكن نسبة نجاحه لا تتخطى الـ10% وبالتالي نحن نراهن على الشرفاء في انتخابات مجلس النواب.