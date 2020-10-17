شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تربوي يكشف إيجابيات وسلبيات التعليم عن بُعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن نظام التعليم عن بُعد تم فرضه والتعجيل به نتيجة ظروف فيروس كورونا الذي ضرب العالم كله وليس مصر فحسب، وبالتالي لم نكن مستعدين له ولم يتلق الطلاب والمعلمين الدورات الكافية التي تمكنهم من التعامل مع هذا النظام الجديد.

وأضاف حمزة، خلال حواره ببرنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة TeN، أن نظام التعليم عن بُعد كان له إيجابيات وسلبيات، مؤكدًا أن الاحتكاك بين المُعلم والطالب هو أكثر فاعلية وجذب وقدرة على توصيل الفكر والمعلومات للطلاب.

وأوضح الخبير التربوي في حواره مع الإعلامية مها بهنسي أن الأسرة يجب أن تقوم بالحوار الأسري مع الأبناء لتأهيلهم نفسيًا للعام الدراسي الجديد، وإقناعهم بفكرة التعليم عن بُعد، وأن هذا النظام الجديد سيكون هو الطبيعي ويجب أن يعتادوا عليه.