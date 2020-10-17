شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ناقد رياضي يكشف التحديات التي تواجه الأهلي في مباراته أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الناقد الرياضي علي سمير، إن مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء اليوم في غاية الصعوبة على الفريقين وذلك للظروف القاسية التي يمر بها كلا الفريقين، وأيضًا لظروف إقامة المباراة.
وأضاف سمير خلال مدالخة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على قناة TeN، أن المباراة هي تحدي كبير لمدرب النادي الأهلي الجديد موسيماني، ولكنها لا تمثل ضرر في الحكم عليه وبالتالي هو غير مسئول عن الخسارة بسبب الأسباب الفنية التي تسلم عليها الفريق والتي تحتاج لجهد ووقت لإصلاحها.
وأوضح سمير في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن المبارة تعتمد على كفاءة والخبر التراكمية لدى لاعبين النادي الأهلي، متمنيًا أن يحقق الأهلي الفوز بخبرته، وذلك بسبب وجود إصابات كثيرة لديه.
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