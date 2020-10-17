انطلاق مبادرة «مصر الجميلة» بمركزي شباب قلما وشبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت مبادرة «مصر الجميلة» من مركز شباب قلما بقليوب لتشجير وتجميل شوارع قلما وشبرا الخيمة. بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزاة الشباب والرياضه بالقليوبية تنطلق المبادرة حرصا من وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد خلال الشهر بشكل مختلف ومميز والتي تنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة على مستوى محافظات الجمهورية. تضمنت المبادرة اعمال نظافة عامة ،رفع المخالفات والقمامة، وزراعة شجيرات صغيرة، بجانب اعمال تعقيم وتطهير للمركز والشوارع المحيطة، والمناطق الحيوية بأماكن التنفيذ بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجولات بالجمعيات الفتيان والجوية والبحرية والمرشدات، بالإضافة لمشاركة فريق عمل مراكز شباب مصر . تهدف المبادرة لغرس الانتماء لأرض الوطن الغالى، واحياء لذكرى الانتصار، بتحقيق انجازات على أرض الواقع، وتستمر مراكز شباب الجمهورية في العطاء لتكون مراكز خدمة مجتمعية وليست لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية فقط بل والتطوعية . المبادرة برعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. Advertisements مبادرة مصر الجميله مبادرة مصر الجميله مبادرة مصر الجميله الوضع في مصر

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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