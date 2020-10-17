شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية يندد بحادث فرنسا الإرهابي: جريمة عالج بجريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ندد المطران منير حنا أنيس، رئيس اساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في فرنسا أمس، إذ طعن شاب مدرسًا وقطع رأسه بعدما نشر رسومًا للرسول في سياق الدفاع عن حرية التعبير .

وقال في بيان له اليوم السبت، ندين الحادث الإرهابي الذي ارتكبه شاب استخدم العنف كوسيلة للدفاع عن الإيمان ومن ثم انتقم ممن يزدري الإسلام ورموزه.

وأضاف إن جريمة ازدراء الأديان لا يمكن أن تعالج بجريمة أخرى، مؤكدًا أن حرية التعبير لابد وأن تكون مكفولة بشرط عدم إيذاء مشاعر الإخوة في الإنسانية .

وشدد على أن الدفاع عن الإيمان واجب بشرط عدم استخدام العنف لأن الله قادر على الدفاع عن ذاته والانتقام من فاعلي الشرط.