فيديو.. عضو القومي للمرأة: قرار التنمية المحلية بتدريب السيدات يحقق رؤية 2030

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت سناء جمال الدين، رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، إن قرار وزارة التنمية المحلية بتدريب عدد من السيدات في المحافظات لتنمية المهارات الإدارية والقيادية ليهم، يعكس رؤية الدولة في تمكين المرأة المصرية ويحقق رؤية 2030.
وأضافت جمال الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على قناة TeN، أن القيادة السياسية المصرية دائمًا وأبدًا تثني على دور المرأة في المجتمع إنها شريك أساسي في التنمية، وتجلى ذلك في نسبة الـ25% تمثيل السيدات في الحكومة، وكسر الحاجز الزجاجي بعد 30 يونيو بتولي المرأة منصب محافظ وبالتالي وضعها في مواقع القرار.
وأكد جمال الدين في مداخلتها مع الإعلامية مها بهنسي، أن الموروثات الثقافية تجاه المرأة مازالت موجودة ولكن ليس بحدة الماضي، لأن المرأة أثبتت كفاءة اقنعت بها المجتمع الذكوري، بالتالي ثقافة المجتمع نحو المرأة تغيرت بشكل كبير وأدت إلى ثقل المرأة في الحياة العامة والسياسية، مضيفة: «المرأة قادمة بقوة طالما أن هناك تمكين حقيقي وكفاءة حقيقية».
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