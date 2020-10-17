شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الداخلية» توافق على رد الجنسية المصرية لـ15 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 233، قرار وزارة الداخلية، رقم 1511 لسنة 2020، برد الجنسية المصرية لـ15 شخصًا، أولهم سامي السيد محمد، وآخرهم ليلى على السيد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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