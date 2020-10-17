شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الإسكان يكشف أسعار الوحدات الجديدة لمحدودي الدخل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تقوم بطرح وحدات سكنية جديد في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يكون لكل مواطن وحدة سكنية خاصة به، موضحًا أن الوزارة تقدم طرحين من الوحدات السكنية الأول لمحدودي الدخل وحدات تتراوح ما بين 75 لـ 90 وحدة سكنية، والثانية وحدات سكنية تتراوح ما بين 100 لـ 120 مترو.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، أن المبلغ المقدم للوحدات السكنية الـ75 متر 12.500 جنيه، والمبلغ المقدم للوحدات الـ90 متر 15.500 جنيه، مؤكدًا أن الوزارة توفر الوحدات في 14 مدينة جديدة تغطي الدلتا والصعيد حتى يستفيد كل المواطنين.

وأوضح خطاب في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن الوحدات السكنية يتم تسليمها في مدة أقصاها 36 شهر، على أن يتم تسديد 25% من ثمن الوحدة قبل التسلم على وحدات ربع سنوية.