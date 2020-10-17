شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة سوادة ويشيد بالتباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرسة سوادة الابتدائية، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

والتقي المحافظ بالطلاب والطالبات داخل الفصول، مطالباً بالاجتهاد والتفوق وحصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية، مشدداً على ضرورة النظافة الشخصية وغسل الأيدى بالماء والصابون.

وأشاد المحافظ بحرص إدارة المدرسة إلزام الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدرسة، مؤكدًا على إدارة المدرسة باستمرار التطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدرسة لمواجهة الأمراض والأوبئة وحفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وطالب المحافظ بتكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين لمواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19» لضمان انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا على مدير إدارة المدرسة بضرورة الالتزام التام بكل مفردات العملية التعليمية وغرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن من خلال الالتزام بتحية العَلَم المصري والنشيد الوطني أثناء طابور الصباح وتوفير المناخ الجيد والآمن للطلاب لضمان انتظام العملية التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بأعمال النظافة أولًا بأول داخل وحول المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ومتابعة وصول الكتب الدراسية والإجراءات الإدارية والمتابعة الميدانية لتوفير جميع سبل الراحة للطلاب والمعلمين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

Advertisements