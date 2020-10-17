شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسي الجديد بجامعة بنها يبدأ بكلية للعلاج الطبيعي وتربية رياضيه بنات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب كليتي الهندسة بشبرا والزراعة بمشتهرفي أول أيام انطلاق العام الجامعي الجديد، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستقبال الطلاب بالكواشف الحرارية وارتداء الكمامات.

وأكد نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب بالجامعة هذا العام 100 ألف طالب، منهم 24 الف طالب مستجد بالصفوف الأولي بكليات الجامعة موضحا ان تم التشديد على الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، واستخدام الكواشف الحرارية على بوابات امن الكليات.

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، انطلاق الدراسة بـ16 كلية بالجامعة اليوم السبت، منها كلية العلاج الطبيعى والتى تدخل الخدمة لأول مرة بالجامعة، ومنها أيضا شعبة بنات بكلية التربية الرياضية والتى تم إنشاؤها مؤخرا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى ومجلس الوزراء.

وأكد «السعيد»أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الإلتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021 م، وإعلان الكليات جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات.

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العام الدراسى الجديد بجامعة بنها

العام الدراسى الجديد بجامعة بنها