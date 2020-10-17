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شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام بالكمامات الطبية والتباعد بين طلاب الوادي الجديد في أول أيام العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد أول أيام العام الدراسى الجديد بمدارس محافظة الوادي الجديد التزام بين الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول والحرص على التباعد الاجتماعى، ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، كما التزم جميع الطلاب بالزى المدرسي الموحد، فيما شهدت أغلب المدارس أعمال نظافة وتعقيم مستمر منذ بداية الطابور الصباحي.
وأكد جمال حسن، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد استقبال 464 مدرسة لتلاميذ وطلاب المدارس لمستويات دراسية مختلفة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس (الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس ،بلاط )، لافتا إلى أن إجمالي طلاب المدارس بالإدارات التعليمية الخمس يقدر بحوالي 70 ألف طالب وطالبة.
وقال إن الدراسة بدأت بالتناوب بين طلاب الصفوف الدراسية، حيث بدأت اليوم في عدد من الفصول الدراسية سواء الابتدائي أو الإعدادي والثانوي بأنواعة، كما أكد أن تجهيزات العام الجديد، طالت كل المدارس وتم وصول الكتب الدراسية وتم توزيع جدول الحصص وتوزيع هيئة التدريس وصيانة المدارس وتجهيزها طبقا لخطة العام الجديد.
كما أعلن عن تدشين قناة تعليمية جديدة لخدمة التعليمية وطلاب المحافظة وذلك غدا الأحد المقبل، مشيرا إلى أن القناة تحمل اسم «منارة الوادي للتفوق»، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، في خلق بدائل للطلاب كمصدر دراسي وتعليمي لهم ذات محتوى علمي على أعلى مستوي في ظل جائحة فيروس كورونا.
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